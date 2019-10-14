هكذا يستعد لاعبو بوتسوانا لمواجهة منتخب مصر.. فيديو

انخرط لاعبو منتخب بوتسوانا في الرقص قبل إجراء عمليات الإحماء الخاصة بمواجهته الودية أمام منتخب مصر التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب.



وظهر لاعبو منتخب بوتسوانا في ممر غرف خلع الملابس وهم مجتمعون ويتراقصون قبل الدخول إلى أرض الملعب.



وأعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب بوتسوانا.



وجاء التشكيل مكونا من :

حراسة المرمى ، محمد الشناوي



خط الدفاع : أحمد حجازي - محمود علاء - احمد فتحي - عبدالله جمعة



خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - عبدالله السعيد تريزيجيه - حسين الشحات.



خط الهجوم: احمد حسن كوكا.



وقرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مشاركة جميع اللاعبين فى مباراة بوتسوانا الودية.