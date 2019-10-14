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فن

دهسا العنب بالأقدام .. جورج قرداحي وكارلا حداد يحدثان ضجة على السوشيال ميديا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:02 م
جورج قرداحي وكارلا
جورج قرداحي وكارلا حداد
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سعيد فراج
أحدث المذيع اللبناني جورج قرداحي، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقته المتلفزة مع المذيع اللبنانية كارلا حداد في برنامجها " في Male" الذي أذيع مؤخرًا عبر قناتى الـ LBCI والـ LDC، اللبنانيتين.

وظهر جورج قرداحي في أحد فقرات البرنامج مع كارلا حداد، وهما يدهسان كمية من العنب بالأقدام، تم وضعها في وعاء كبير، ويتراقصان على الأغاني أثناء عصر العنب بالأقدام.

مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وتداوله نشطاء كثيرون، انتقدوا هذه الفقرة من البرنامج، ووصفها الكثيرون بأنها غير لائقة.

يذكر أن مقدمة البرامج كارلا حداد عادت إلى شاشة LBCI منذ أشهر، قدمت برنامجًا جديدًا بعنوان Fi Male استضافت فيه مجموعة من النجوم والوجوه المعروفة، ولكن على الرغم من ضيق الوقت حينها ومحاربتها، إلا أنها استطاعت أن تنتزع الصدارة في كل حلقة ليلة الأحد.

عادت حداد بموسم جديد من Fi Male، ولكن مع تغييرات كثيرة، أولها نقل عرضه من ليلة الأحد الى ليلة الجمعة، حيث انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة الساعة 9.30 مساءً.

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