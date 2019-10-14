دولة أوروبية جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت جمهورية التشيك وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية تدخلها في شمال شرق سوريا.



وانضمت التشيك إلى عدد من الدول الأوروبية التي قررت وقف تصدير الأسلحة لأنقرة.



كانت فرنسا وألمانيا أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية شمال سوريا.



وقبلها أعلنت هولندا والنرويج وفنلندا تعليق صادرات الأسلحة على خلفية عملية "نبع السلام" التي أعلن عنها الرئيس التركي رجيب طيب أدروغان وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.