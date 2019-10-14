Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة أوروبية جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:15 م
قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا
Advertisements
رحيم يسري
أعلنت جمهورية التشيك وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية تدخلها في شمال شرق سوريا.

وانضمت التشيك إلى عدد من الدول الأوروبية التي قررت وقف تصدير الأسلحة لأنقرة.

كانت فرنسا وألمانيا أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العملية العسكرية التركية شمال سوريا.

وقبلها أعلنت هولندا والنرويج وفنلندا تعليق صادرات الأسلحة على خلفية عملية "نبع السلام" التي أعلن عنها الرئيس التركي رجيب طيب أدروغان وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية تعلق بيع الأسلحة إلى تركيا

بعد النرويج.. دولة جديدة توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا

دولة أوروبية ثالثة تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

بعد ألمانيا.. فرنسا توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا

آخرها فرنسا.. 5 دول توقف تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب غزو سوريا

ترشيحاتنا

على طريقة طالب المنوفية.. البوظة يقتل شابا حاول الدفاع عن شقيقه فى بورسعيد

أحكام الزواج الخمسة .. النكاح محرم في هذه الحالة

مفاجأة.. 80 % من فواتير الاتصالات للجمارك مضروبة

بـ ملابس تبرز رشاقتها .. كارولين عزمى بإطلالة أنثوية

ألمانيا تنقلب على تركيا..وتكذَب أردوغان

تركى آل الشيخ يغازل الأهلي من جديد.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي بالمسجد الأقصى.. صور

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور