شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لموقف محرج قبل خطاب الملكة

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، لموقف محرج، قبل حضور خطاب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.





وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بوريس جونسون، وهو يحاول التحدث مع زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، خلال سيرهما للقاعة التي تلقي فيها الملكة خطابها، لكن الأخير تجاهل "جونسون" وأخذ ينظر إلى الأمام دون الرد عليه.





ونقلت الصحيفة البريطانية، عن تحليل قراءة الشفاه، إن رئيس الوزراء البريطاني سأل "كوربين" عن أحواله، قائلا: "كيف الحال ؟"، لكن الأخير رد بطريقة فاترة.





ويواجه جيريمي كوربين ضغوطًا متزايدة لدعم استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات العامة، الذي يدعمه رئيس الوزراء البريطاني بشدة، ويسابق الزمن لإنجازه.