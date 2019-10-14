«مصر في عيون فرنسية» ..على مائدة الحوار في أسيوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التنوير والوعي بالقوانين الحكومية والمدنية والتثقيف الصحيح، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد بيت ثقافة منفلوط ندوة تثقيفية بعنوان "التصالح فى قانون البناء الجديد" وفقا لأخر التعديلات حاضرها جمال يحيى المحامي، وقد تناول المحاضر ما هو قانون التصالح والفرق بين التصالح وقضايا البناء بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية والفائدة العائدة على المتصالح فى القانون وكيفية تقديم الملف الى الجهه المختصة، وأضاف أنه قد تضمن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين بشأن القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى وتشكيل لجنة مختصة للنظر فى طلبات التصالح وكيفية تقديم طلب تقنين الأوضاع.



نظم قصر ثقافة الغنايم يوم ترفيهي للأطفال حيث حيث تم عمل ورشة فنون تشكيلية للاطفال للأطفال عبروا فيها عما يروق لهم من رسومات متنوعة، وفى نفس السياق تم تنظيم مسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية



عقد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "مصر في عيون فرنسية" للكاتب ياسر قطامش ضمن سلسلة "إصدارات خاصة" التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تناول عبد الحي محروس ما يهدف إليه الكتاب من محتوى وهو عبارة عن سياحة بالصور في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية في الفترة من (1780 ـ 1980) وماهي العلاقة المركبة بين مصر وفرنسا ومساحات الحوار المشتركة على الجانبين في مجالات الإبداع والفنون والعلوم.



أقامت مكتبة آل عابدين بموشا روشة حكى للأطفال عن قصة الطائر الطيب العجيب، حيث تم قراءة القصة ومناقشة الدروس المستفادة منها.