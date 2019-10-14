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مرأة

لمرضي السكر.. نظام غذائي كامل لتنظيم الإنسولين بالجسم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يحتاج مريض السكر إلى نظام غذائي معين وتغذية سليمة لتنظيم معدل السكر والإنسولين بالجسم، وقد قدم المعالج بالطب البديل محسن النادي علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك النظام الغذائي لمريض السكري.

1- الإكثار من تناول البصل فهو يحتوي على مواد فعالة في احتراق السكر في الخلايا.
2- تناول الثوم حيث انه يخفض نسبة السكر في الدم.
3- تناول الترمس المنقوع والمسلوق حيث انه يعمل على تنشيط البنكرياس لفرز الانسولين.
4- تناول الحلبة والقرنبيط والكرنب والبروكلي حيث تتحد المواد الغذائية الأساسية الموجوده بها مع مهبطات الإنسولين، حيث تتركه حرا في الدم.
5- تناول الخضراوات مثل الكوسا والخبيزة والسبانخ والباميا والفاصولياء الخضراء والكرفس والملوخيه والخيار والخس والفجل والجرجير.
6- تناول اللحوم مثل السمك وصدر الدجاج منزوع الجلد وتكون بكميه معتدلة.
7- المشروبات مثل الماء والينسون والكركديه والنعناع والليمون وعصير البندوره وبدون سكر...والجزر باعتدال.
8- البهارات...القرفه والكمون والزعتر والقرنفل والكركم..
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