حافية القدمين.. أصالة تثير الجدل بمقطع فيديو على السوشيال ميديا

أحدثت النجمة السورية أصالة نصري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها وهي تتجول في بهو أحد الفنادق، وهي حافية القدمين، بعدما خلعت حذائها وأمسكته في يدها.



وظهرت أصالة تمرح في الفندق وتمسك حذائها في يدها، ويسألها الشخص الذي يصورها عن سبب خلعها الحذاء، لتجيبه ما مهم بالكلام، وتتعالى ضحكاتها في لحظة مرح.



من جهة أخرى، حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 16 مليونا و971 ألف، مقتربة من 17 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.



تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".









