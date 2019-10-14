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رياضة

أرفض الكلام الفارغ .. شوقي غريب يفتح النار على منتقديه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:32 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
استنكر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بعض التعليقات السلبية على أداء فريقه بعد المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا.

وقال غريب عبر إذاعة الشباب والرياضة "أتقبل الانتقادات ومناقشتي في الأمور الفنية بشأن كم الفرص التي صنعها الفريق، وكم مرة هددنا مرمى المنافس وما الجبهة الأكثر نشاطا من أخرى".


وأضاف "لكن البعض يترك كل هذه الأمور ويتحدث بكلام فارغ لا أقبله، مثل لماذا الوقوف على الخط في المنطقة الفنية طوال اللقاء لتوجيه اللاعبين، وانظر كيف يتصرف وغيرها من الأمور".

وشدد "راض وسعيد جدا بأداء اللاعبين أمام جنوب إفريقيا، لقد كانت مباراة قوية وأدى المنافس بعنف وشراسة وكأنها مباراة رسمية، لذا استفدنا كثيرا".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "المعسكر المقبل سيبدأ يوم 28 أكتوبر المقبل، لقد نبهت على اللاعبين بعدم الحصول على يوم راحة من التدريبات خلال الفترة القادمة".

وأتم تصريحاته "أعاني من مشكلة تتمثل في عدم مشاركة اللاعبين بانتظام مع أنديتهم، وحافظت على تواجد 3 لاعبين ثابتين في الجزء الأمامي مهما تغيرت الأسماء من رمضان صبحي ومصطفى محمد وإمام عاشور وعمار حمدي وطاهر محمد، كلها أمور فنية لم يتطرق إليها من يتحدث في أمور فارغة".
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