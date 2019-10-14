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توك شو

عقوبات موجعة اقتصاديا وسياسيا.. الاتحاد الأوروبي يدين العدوان التركي على سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:40 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد أداة الاتحاد الأوروبي للعدوان التركي على سوريا.

ومن جانبه قال جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، إننا نشهد احتلالا، وتركيا لا تعتمد على السلاح الأوروبي والعقوبات الاقتصادية والسياسية ستكون أكثر تأثيرا.

وأوضح ديديه ريندرز وزير خارجية بلجيكا، أن بلجيكا أولى الدول التي أدانت العمل العسكري التركي غير الشرعي.

وطالب بيكا هافيستور وزير خارجية فنلندا، تركيا بوقف التدخل العسكري على سوريا، وذلك الاعتداء يعتبر إعادة إحياء تنظيم داعش.

وتابع جوزيب بوريل وزير خارجية أسبانيا:" المبرر التركي غير مبرر فتركيا لم تتعرض لأي عمل إرهابي من شمال سوريا وتعيد إحياء تنظيم داعش".

وشدد سيروسلاف لاجاك وزير خارجية سلوفاكيا:" لن نقبل ابتزاز تركيا وسيكون هناك عقوبات موجعة على أنقرة في القمة الأوروبية".
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