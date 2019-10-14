محمد بركات يكشف كواليس زيادة التغييرات بين شوطي مصر وبتسوانا

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بتسوانا، سمح للفراعنة بزيادة عدد التبديلات خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين.



وأشار بركات في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن الاتفاق كان يسمح بإجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، قبل أن يتم تغييره في فترة الاستراحة.



وقال مدير المنتخب: "الاتفاق كان يقضي بإجراء أربعة تبديلات فقط خلال اللقاء، لكن في فترة الاستراحة مدرب بوتسوانا تحدث معنا بشأن الأمر ،مدرب بوتسوانا قال لنا إنه بإمكاننا إجراء أكثر من أربعة تبديلات خلال اللقاء إذا كنا نريد ذلك لتجربة عدد أكبر من اللاعبين".



وأوضح: "في البداية اتفقنا على إجراء أربعة تبديلات فقط لأن المنتخب البوتسواني كانت بعثته منقوصة العدد، شاهدناهم في التدريبات بـ18 لاعبًا فقط ، لكن بعد ذلك أبلغنا المدرب أنه بإمكاننا زيادة العدد عن أربعة إذا أردنا، وأنه سيفعل ذلك إذا تمكن أيضًا خلال اللقاء".