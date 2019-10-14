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رياضة

النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:21 م
ممدوح عباس ومرتضى
ممدوح عباس ومرتضى منصور
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ملك موسى
أمرت نيابة الأموال العامة، حفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

وخاطبت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، برفع اسم هاني زادة علي قوائم الترقب والوصول، بعدما قام بسداد قيمة الأموال التي حددتها نيابة الأموال العامة في القضية.

وتم رفع اسم هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، من قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات فى البلاغات. 

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الدفاع عنه انتهت من إجراءات رفع اسمه من القوائم، بعد وصوله صباح اليوم إلى مطار القاهرة، بعدما أخطرت النيابة جميع الأجهزة المعنية، بتنفيذ القرار، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
النيابة تحفظ قضية المخالفات المالية الخاصة بنادي الزمالك
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