سأدمر اقتصاد تركيا.. ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان



وأَضاف الرئيس الأمريكي: "أنا مستعد تمام الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا (وليس سوريا) إذا واصل القادة الأتراك المضي في هذا الطريق الخطر والمدمر".





وكان ترامب قد أعلن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا في خطوة وصفها الكثيرون بأنها خيانة للأكراد الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب القوات الأمريكية.





وفتحت الخطوة الأمريكية الطريق أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبدء في عكلية عسكرية على الأراضي السورية.







قال الرئيس الأمريكي، دوناد ترامب، اليوم الاثنين، إن سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين تركيين حاليين وسابقين.