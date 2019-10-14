المستشار القانوني للأهلي يعلن انتهاء أزمة شركة مسك دون غرامات ..تفاصيل

أعلن حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للأهلي، انتهاء أزمة ناديه مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي والخاصة بحكم تغريم النادي مبلغ ١٣٥ مليون جنيه في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر.





وقال حلمي عبد الرازق، إن الأهلي قام في بداية الأمر بإبطال الحكم الصادر لصالح مسك بتغريم النادي مبلغ ١٣٥ مليون جنيه، وما ترتب عليه بعد قيام الشركة بفسخ التعاقد مع الأهلي.





وأضاف "بعد إبطال الحكم قامت شركة مسك بعمل نقض برقم 13155 لسنة 88 وتحدد له جلسة يوم الخميس الماضي بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ لكن المحكمة رفضت النقض وبالتالي أسدل الستار علي الأزمة ولن يتم تغريم الأهلي مليمًا واحدًا".





وأكمل "القصة تعود إلى صدور حكم تحكيم لصالح مسك السعودية في الدعوي رقم 1004 لسنة 2014 والذي صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي و النادي الأهلي للرياضة البدنية بإلزام المحتكم ضدهما بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 135 مليون جنيه وذلك بتاريخ أكتوبر 2017 وفي عهد مجلس الإدارة السابق ".





الجدير بالذكر أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب قام بإحالة ملف القضية إلى حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وأشار بدوره إلى ضرورة إقامة دعوى بطلان علي هذا الحكم وبالفعل تم ذلك وقضي فيه في جلسة 9 مايو 2018 ببطلان حكم التحكيم وما ترتب عليه من آثار، إلا أن شركة مسك لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.