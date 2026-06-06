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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة، نظرًا لدوره الحيوي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشددا على حرص الحكومة على تعزيز ثقافة الترشيد داخل مؤسساتها، بهدف تحسين كفاءة الخدمات وضمان تحقيق الاستدامة.

من جانبه، أوضح محافظ القاهرة أن محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة، تُعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البترولية الخاصة بسيارات المحافظة، حيث تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في التشغيل إلى منظومة ذكية متكاملة، تهدف إلى ضمان دقة عمليات التزويد بالوقود، وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تحقيق رقابة محكمة على الاستهلاك.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المحطة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور إبراهيم صابر، موضحًا خلاله أن المشروع يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وحسن استثمار مقدرات المحافظة، كما يسعى المشروع إلى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمساءلة، حيث يتم ذلك من خلال نظام مميكن يتابع معدلات استهلاك المواد البترولية أثناء تموين سيارات المحافظة، ويربط العمليات إلكترونيًا بهدف منع أي محاولات تلاعب.

وقال المحافظ إن النتائج الإيجابية التي حققتها منظومة الحوكمة في محطة الزاوية الحمراء جعلتها نموذجًا تطمح المحافظة إلى تعميمه على باقي محطات الوقود التابعة لها، موضحًا أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء نموذج مماثل في محطة حلوان التابعة للمحافظة.

فيما أوضحت المهندسة نرمين مكرم فهمي، القائم بأعمال مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات بمركز معلومات المحافظة، أن المحطة تم تنفيذها بواسطة الهيئة العربية للتصنيع، وتمتد على مساحة 3017 مترًا مربعًا في منطقة الزاوية الحمراء، وتقدم المحطة خدماتها لـ 678 مركبة تابعة لديوان عام المحافظة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات أحياء المناطق الشرقية والشمالية والغربية.

وقالت إن تطبيق نظام الحوكمة الجديد في المحطة، ساهم بشكل كبير في تحقيق وفورات ملموسة من الوقود، حيث بلغ حجم التوفير الشهري حوالي 95,600 لتر، وهو ما يعادل نسبة توفير تصل إلى 62%، موضحة أن هذا التوفير انعكس بقيمة مالية شهرية تقارب مليوني جنيه، فيما حققت المحطة إجمالي وفورات سنوية تجاوزت المليون لتر من الوقود، بفضل تقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، شهدت المحطة وفرا بنسبة 44.7% في كميات الزيوت المستخدمة للمركبات.

كما تم إدخال نظام إلكتروني حديث يتمثل في حلقة ذكية تُثبت على فتحة خزان الوقود الخاص بالسيارات المشمولة في المنظومة، موضحًا أن هذه الحلقة تمنع خروج المواد البترولية وتقوم بتسجيل دقيق للكميات التي يتم إدخالها واستهلاكها، مما يضمن عدم إمكانية التلاعب بها.

من جانبه، أوضح خالد حنفي، مدير المحطة، أن المحطة تتكون من منطقة مخصصة للخزانات تحتوي على أربع خزانات أرضية بسعة إجمالية تصل إلى 160 ألف لتر، وكذا منطقة المظلة تحتوي على خمس طلمبات لتعبئة الوقود، مجهزة بعشرين مسدساً للتعبئة، بالإضافة إلى ذلك، تضم المحطة مبنى خدمات متكاملا مكونا من طابقين، يمتد على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع، ويشتمل على ورش فنية وغرفة تحكم في النظام لضمان مراقبة دقيقة وآلية لمستويات استهلاك المركبات ومطابقة الكميات المستهلكة فعلياً مع المخزون في الخزانات بشكل أوتوماتيكي، علاوة على ذلك، تتميز المحطة بمنظومة متطورة لكاميرات المراقبة لتعزيز الأداء والرقابة.

ولفت "حنفي" إلى أن المحطة تتضمن مجموعة من الأنظمة المتطورة للحماية، تهدف إلى ضمان استمرارية العمل بكفاءة، وتشمل هذه الأنظمة نظام إنذار للحريق، وكذا نظام إطفاء يدوي، إلى جانب مولد كهربائي لضمان التشغيل في الحالات الطارئة، فضلًا عن تجهيز المحطة بلوحات تحكم حديثة تعمل على تقديم تقارير دقيقة وفورية عن حالة الخزانات وطلمبات التموين، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير أنظمة الحماية التكنولوجية المتقدمة لمراقبة دقيقة بهدف منع أي محاولات للسرقة أو هدر الوقود، مع الحفاظ على جودة المنتج وسلامته والتأكد من خلوّه من الشوائب. 

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