مدبولي: تطوير منظومة النقل العام الجماعي لتقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة اليوم في عدد من المشروعات بمحافظة القاهرة، استهلها بتفقد مقر هيئة النقل العام بالمحافظة، لمتابعة المنظومة المُطورة للنقل العام.

وقد رافق رئيس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور مهندس عصام عبدالخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب محيى الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والمهندس خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتور عمرو إسماعيل، المدير التنفيذي للشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لمقر هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، إحدى أعرق مؤسسات المرافق العامة في مصر، تأتي بهدف التعرف على خطى تنفيذ المنظومة المطورة للنقل العام الجماعي، التي تستهدف تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة ومستدامة للمواطنين، ومواكبة احتياجات النمو العمراني والسكاني المتزايد، وفق رؤية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدوره، رحب محافظ القاهرة بزيارة رئيس الوزراء لمقر هيئة النقل العام، مؤكداً أن مسيرة الهيئة تمتد لعقود طويلة في خدمة أبناء القاهرة الكبرى، منذ تأسست عام 1964، وكانت ولا تزال شريانًا رئيسيًا للحركة داخل العاصمة، حيث تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 173 خطًا، و150 محطة نهائية، و2800 محطة عابرة، باستخدام أسطول يضم نحو 2500 أتوبيس موزعة على 17 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، وكذا عدد 1800 ميني باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعي.

وأضاف أن خدمات الهيئة تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من بنها والقناطر الخيرية شمالًا إلى حلوان والتبين جنوبًا، ومن الهايكستب والعبور شرقًا إلى الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر غربًا، فضلًا عن خدمة المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، الذي استعرض التطور الملحوظ الذي شهدته الهيئة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بأسطول الأتوبيسات، والتحول نحو النقل الأخضر الصديق للبيئة، والدفع بأسطول حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الحرارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تحسين خدمات النقل الجماعي، والتحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة، ودعم منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

وأكد الدكتور مهندس عصام عبد الخالق الشيخ، أن الطفرة الكبيرة في خطط التطوير والتحديث التي تحققت مؤخراً، لم تقتصر على شراء الأتوبيسات فقط، بل امتدت لتجهيز البنية التحتية بالكامل من جراجات ومحطات شحن وقدرات كهربائية مناسبة، وتحديث نظم التشغيل، ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأضاف أن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج طموح لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، من خلال وضع خطة لتحويل 1962 أتوبيسًا على ست مراحل، بمعدل 327 أتوبيسًا لكل مرحلة، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ليصل إجمالي الأتوبيسات المحولة إلى 654 أتوبيسًا، لافتاً أيضاً إلى نجاح الهيئة في إضافة 151 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي ساهم في خفض استهلاك السولار بنسبة 73.5% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مايو 2026، بما حقق وفرًا ماليًا كبيرًا ويعزز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وفي مجال النقل الأخضر، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تشغيل 70 أتوبيسًا كهربائيًا مكيفًا، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وهى الأتوبيسات التى قدمت الخدمة للمشاركين في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، كما يجري تنفيذ مشروع متكامل لتوريد 100 أتوبيس كهربائي جديد، وتطوير جراج الأميرية ليصبح جراجًا نموذجيًا مزودًا بمحطات شحن حديثة ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بتمويل من البنك الدولي.

ولفت إلى أن الهيئة وضعت كذلك خطة مستقبلية للتوسع في تشغيل الأتوبيسات الكهربائية، حيث تم الانتهاء من الدراسة الفنية لمشروع تدبير 2000 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية لتجميع الأتوبيسات محليًا، وجارٍ استكمال الدراسة المالية للمشروع، مضيفاً أن الهيئة تمتلك ورشًا للإصلاح بطاقة إنتاجية ٥٠ أتوبيسا بتجديد شامل شهريًا ، و٥٠ محركًأ بعمرة كاملة شهريًا.

وفي إطار تطوير خدمة الأتوبيس النهري، أكد الدكتور مهندس عصام عبدالخالق الشيخ، أنه تم التعاقد على تصنيع ثلاث وحدات نهرية جديدة، بطاقة اجمالية ٢٠٠ راكب للوحدات الثلاث، وبناءً على توجيها رئيس الجمهورية تم التعاقد مع هيئة قناة السويس لتصنيع خمس وحدات نهرية تعمل بالدفع الكهربائي سعة ٦٠ راكبا للوحدة بما يسهم في تحديث الخدمة ورفع كفاءتها.

وأضاف أن الهيئة تواصل أيضاً الاهتمام بتنمية العنصر البشري من خلال مركز التدريب بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمختلف القطاعات، حيث يعمل بالهيئة نحو 17 ألف عامل من مختلف التخصصات تشمل المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين والإداريين والسائقين والمحصلين والفنيين والعاملين بالتفتيش والرقابة والعمالة الحرفية والخدمات المعاونة.

وفي مجال الرعاية الصحية، لفت رئيس الهيئة إلى أنها تمتلك مستشفى متخصصا بطاقة 150 سريرًا تضم وحدة للرعاية المركزة ومركزًا للغسيل الكلوي وعيادات فرعية بمواقع العمل المختلفة، ويتبعها عيادات فرعية بمختلف مواقع وجراجات الهيئة، إلى جانب مركز متخصص لبحوث الحوادث وإجراء التحاليل والكشف الدوري على السائقين، بما يعزز معايير السلامة والأمان في التشغيل.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بالتوجه إلى ساحة العرض، لتفقد اصطفاف للأتوبيسات الحديثة ضمن المنظومة الجديدة، سواء التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، كما تعرف على منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى.

واستمع إلى شرح من المهندس خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، الشريكة في أعمال ميكنة المدفوعات والحجز في منظومة الأتوبيسات الجديدة، الذي أشار إلى أن المنظومة الجديدة تأتي فى إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في التحول الرقمي وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة حضارية وآمنة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح المهندس خالد جيوشي، أن المنظومة الإلكترونية تهدف إلى حصول المواطنين على الخدمة عن طريق التطبيق الإلكتروني (طوالي) لتسهيل عمليات التحصيل، ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في رقمنة منظومة النقل العام عبر تحويل أنظمة التذاكر والمدفوعات في أتوبيسات هيئة النقل العام من نموذج ورقي وتشغيلي تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة، تعزز دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وأضاف أن منظومة الدفع الإلكتروني بالهيئة - التي تأتي كجزء من منظومة تطوير شاملة - تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، وإنهاء التعامل النقدي، وضبط عملية التحصيل بشكل كامل، كما تضمن عدالة تسعير الرحلة وفق عدد المحطات التي يقطعها المواطن، ليعتمد النظام على كروت مسبقة الدفع، حيث يقوم الراكب بتمرير الكارت عند الصعود والنزول، ليتم احتساب قيمة الرحلة بدقة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيوشي، إلى أنه تم تطبيق المنظومة كمرحلة أولى فى 300 أتوبيس للنقل العام على أن يتم الانتهاء من 1800 أتوبيس مستهدف بنهاية عام ٢٠٢٧ بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكداً أن تطبيق المنظومة حقق نتائج إيجابية.

وأوضح أن الأجهزة المستخدمة في المنظومة تشمل وحدات تسجيل عند الأبواب الأمامية والخلفية، وتُحوَّل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون أي تدخل بشري، كما تمت مراعاة كبار السن أو غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا من خلال توفير الكروت في المحطات النهائية، وعبر منافذ شحن متعددة مثل تطبيقات الهاتف وشركات التحصيل الإلكتروني، كما يتم إتاحة كروت طوارئ مع السائقين لضمان عدم تعطل أي مواطن.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، غرفة التحكم المركزية المطورة، بالمقر الرئيسي لهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث أوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لا تقتصر على التحصيل فقط بل تعدُ منظومة رقابية متكاملة، حيث تتابع غرفة التحكم المركزية حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة، وتعرض بيانات تفصيلية عن عدد الركاب، والإيرادات، والأعطال، والانحراف عن المسارات، كما تعرض الكاميرات الداخلية والخارجية المزود بها الأتوبيسات التى تطبق المنظومة.

وأكد أن المنظومة تعد نتاج تعاون مثمر بين محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بها، ووزارتي التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، والذي يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية.

وفي ختام تفقده لمقر هيئة النقل العام بالقاهرة، استقل رئيس الوزراء ومرافقوه أحد الأتوبيسات التي تطبق المنظومة الجديدة، حيث تعرف على آلية عملها، وكيفية احتساب قيمة الرحلة بداية من دخول الأتوبيس حتى إنتهاء الرحلة، كما يستكمل رئيس الوزراء جولته اليوم بواسطة هذا الأتوبيس المُطور بعددٍ من مشروعات محافظة القاهرة.