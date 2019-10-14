رجال سلة الأهلي يفوز على الطيران في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الطيران في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة وشهدت أداء قويا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٦٩-٥١.

وشهدت المباراة غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات أبرزهم ايمن شوكت وحاتم البحيري ومحمد أبوالنصر.



