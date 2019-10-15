لتفادي أضرارها .. نصائح يجب اتباعها في حالة وضع العدسات اللاصقة



جفاف العين - حساسية العين - التهاب الملتحمة - تكون رواسب فوق العدسة.



في نصائح يجب اتباعها في حالة وضع العدسات اللاصقة :

- يجب أن ترتدى العدسات اللاصقة لعدد محدود من الساعات يوميا

- تستدعى العدسات اللاصقة عناية جيدة حيث إن إهمال نظافتها وعدم الاهتمام بتوجيهات الاستعمال والتنظيف اليومي يمكن أن يؤدى إلى مشاكل متعددة.



- يجب توخى الحذر عند وصف محلول لتنظيف العدسات اللاصقة حيث أن بعض المواد الفعالة والمواد الحافظة يمكن أن تتراكم في العدسات من النوع soft وبالتالي تؤدى إلى تفاعلات ضارة.



- يمكن استعمال القطرات فوق العدسات



أصبحت العدسات اللاصقه من الاكثر استخدام في حياتنا اليومية اذا كانت عدسات طبية او عدسات تجميليةولكن استخدام العدسات لفترة بتسبب أضرار للعين منها: