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مرأة

لتفادي أضرارها .. نصائح يجب اتباعها في حالة وضع العدسات اللاصقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أصبحت العدسات اللاصقه من الاكثر استخدام في حياتنا اليومية اذا كانت عدسات طبية او عدسات تجميليةولكن استخدام العدسات لفترة بتسبب أضرار للعين منها:

جفاف العين - حساسية العين - التهاب الملتحمة - تكون رواسب فوق العدسة.
 
في نصائح يجب اتباعها في حالة وضع العدسات اللاصقة :
- يجب أن ترتدى العدسات اللاصقة لعدد محدود من الساعات يوميا
- تستدعى العدسات اللاصقة عناية جيدة حيث إن إهمال نظافتها وعدم الاهتمام بتوجيهات الاستعمال والتنظيف اليومي يمكن أن يؤدى إلى مشاكل متعددة.

- يجب توخى الحذر عند وصف محلول لتنظيف العدسات اللاصقة حيث أن بعض المواد الفعالة والمواد الحافظة يمكن أن تتراكم في العدسات من النوع soft وبالتالي تؤدى إلى تفاعلات ضارة.

- يمكن استعمال القطرات فوق العدسات
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