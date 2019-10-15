بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

ظهرت اليوم الدوقة كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام خلال الزيارة الرسمية في باكستان، وكانت إطلالة الدوقة كيت ميدلتون مميزة للغاية، ومحتشمة للغاية.



وظهرت الدوقة كيت ميدلتون بفستان طويل باللون البيبي بلو، و بأكمام طويلة، وتحته بنطال من نفس اللون، حيث اقتبست زيها بالكامل من الزي الباكستاني، وقد اختارت حذاء باللون البينك باودر، وهو ما اتبرز من أنوثتها بشكل كبير، ومميز للغاية.



وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة للغاية، وقد تناغمت بشكل كبير مع إطلالتها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، مع كلاج مناسب لإطلالتها، وهو ما جعل إطلالتها مثالية للغاية.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..