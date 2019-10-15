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سيارات

4 مشاكل تدل على ضعف طرمبة البنزين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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كريم عاطف
يمكننا معرفة مشاكل وأعطال طرمبة البنزين في السيارة والتي نستطيع من خلالها أن نعرف حالتها ونحدد أنها ضعيفة أو تعرضت للتلف، حيث إن أغلب القطع في السيارات تظهر بعض الأعراض على قرب تلفها، ويبدأ هذا الأمر بحدوث بعض التغييرات البسيطة في أداء محرك السيارة، وهنا يجب على السائق الانتباه إلى هذه التغييرات أو العلامات وصيانتها حتى لا تتعرض لعطل مفاجئ يؤدي إلى توقف السيارة على الطريق.

أولا: توقف المحرك بشكل مفاجئ عن العمل، عند تلف مضخة البنزين، أو إذا تعرضت مضخة البنزين للتلف سيتوقف المحرك عن العمل، وعند محاولة إعادة تشغيله مرة أخرى لن يعمل، لأنه وببساطة الوقود لا يصل إلى محرك السيارة نتيجة تلف مضخة الوقود، فأول شيء نقوم به إذا لم تشتغل السيارة أو توقفت بشكل مفاجئ هو التأكد من وصول الوقود إلى المحرك أولًا وفحص الفيوزات والكتاوت إذا كان الوقود لا يصل إلى المحرك، وطبعًا هذا في حالة إذا لم يكن خزان سيارتك فارغًا من البنزين.

ثانيا: ملاحظة اهتزاز محرك السيارة، من بين العلامات التي تدل على ضعف طرمبة البنزين في السيارة هي ظهور اهتزاز غير عادي في محرك السيارة عندما يكون المحرك يعمل والعجلات متوقفة عند السرعة الخاملة.

ثالثا: ملاحظة ضعف في عزم محرك السيارة، عندما تكون طرمبة البنزين fuel pump ضعيفة، ستؤدي إلى ضعف في عزم محرك السيارة نتيجة عدم ضخ البنزين بصورة طبيعية إلى المحرك.

رابعا: تقطيع في أداء المحرك عن المشي بالسيارة، وأيضًا ظهور مشاكل وصعوبات في تشغيل السيارة، قد تظهر مشابهة تمامًا عند تلف بعض القطع الأخرى في محرك السيارة مثل فلتر البنزين والبوجيهات، لهذا يجب التأكد من العطل قبل تغيير أي جزء في السيارة.
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