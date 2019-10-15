انتبه.. 5 أمراض مميته تسببها حشرة البق

تتعرض المنازل لحشرة البق المعروفة بالوباء لتكاثرها بشكل كبير واختبائها في الجدران والخشب ما يجعل المكان محمل بالوباء ونوه الاطباء عن خطورتها لأنها تسبب 5 أضرار لحشرة البق.



حشرة البق رغم صغر حجمها الا أنها تؤدي لكثير من الأمراض التي تهدد حياة الإنسان مثل:

1- حساسية الجهاز التنفسي والسيلان المستمر بالأنف.

2- حساسية العين واحمرارها واستمرار خروج الدموع بدون أسباب.

3- انخفاض معدل الحديد في الدم.

4- البقع الحمراء والبنية على مساحات كبيرة من الجلد مع الرغبة في الحكة.

5- احتمالية الإصابة بفيروس الكبد الوبائي.

