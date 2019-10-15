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مرأة

انتبه.. 5 أمراض مميته تسببها حشرة البق

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:29 ص
حشرة البق
حشرة البق
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ريهام قدري
تتعرض المنازل لحشرة البق المعروفة بالوباء لتكاثرها بشكل كبير واختبائها في الجدران والخشب ما يجعل المكان محمل بالوباء ونوه الاطباء عن خطورتها لأنها تسبب 5 أضرار لحشرة البق.

حشرة البق رغم صغر حجمها الا أنها تؤدي لكثير من الأمراض التي تهدد حياة الإنسان مثل:
1- حساسية الجهاز التنفسي والسيلان المستمر بالأنف.
2- حساسية العين واحمرارها واستمرار خروج الدموع بدون أسباب.
3- انخفاض معدل الحديد في الدم.
4- البقع الحمراء والبنية على مساحات كبيرة من الجلد مع الرغبة في الحكة.
5- احتمالية الإصابة بفيروس الكبد الوبائي.
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