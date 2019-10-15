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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في مؤتمر سد النهضة.. اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
سد النهضة
سد النهضة
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أسامة علي
تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوفد منها في مؤتمر "سد النهضة .. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري"، الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بفندق بمنطقة الزمالك، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وسيطرح المؤتمر عددا من المحاور والتساؤلات التي سيتم الإجابة عليها من بينها، طبيعة الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمة وتداعياتها، وكيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة، ماذا عن المسار السياسي لأزمة سد النهضة؟، وفرص وجود وسيط لحل الأزمة للوصول لاتفاق يضمن حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في عدم الإضرار بحصتها في مياه النيل.

إضافة إلى مناقشة البعد الفني للمفاوضات الثلاثية، مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.
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