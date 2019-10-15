طريقة عمل عصير البوريو في المنزل

يعتبر مشروب البوريو من العصائر التي انتشرت الفترة الاخيرة واصبحت الاكثر طلبا بالمطاعم والكافيهات ولذلك يمكن تحضيره بالمنزل تعرفي علي الطريقة
المكونات:
بوريو الكبير، كباية لبن، معلقتين سكر صغيرين معلقة نسكافيه.
التحضير:
نكسر البوريو ثم نخفقه في الخلاط مع باقي المقادير ويضرب جيدا ويقدم بالاكواب.
ملحوظة :
اذا كان لديك قشطه او كريمه ضعيها حتى تعطي مذاق افضل، وتقليل السكر فيجب ان نستخدم نسكافية يحتوي على مبيضات.
المكونات:
بوريو الكبير، كباية لبن، معلقتين سكر صغيرين معلقة نسكافيه.
التحضير:
نكسر البوريو ثم نخفقه في الخلاط مع باقي المقادير ويضرب جيدا ويقدم بالاكواب.
ملحوظة :
اذا كان لديك قشطه او كريمه ضعيها حتى تعطي مذاق افضل، وتقليل السكر فيجب ان نستخدم نسكافية يحتوي على مبيضات.