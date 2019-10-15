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مرأة

طريقة عمل عصير البوريو في المنزل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر مشروب البوريو من العصائر التي انتشرت الفترة الاخيرة واصبحت الاكثر طلبا بالمطاعم والكافيهات ولذلك يمكن تحضيره بالمنزل تعرفي علي الطريقة


المكونات:
بوريو الكبير، كباية لبن، معلقتين سكر صغيرين معلقة نسكافيه.

التحضير:
نكسر البوريو ثم نخفقه في الخلاط مع باقي المقادير ويضرب جيدا ويقدم بالاكواب.

ملحوظة :
اذا كان لديك قشطه او كريمه ضعيها حتى تعطي مذاق افضل، وتقليل السكر فيجب ان نستخدم نسكافية يحتوي على مبيضات.
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