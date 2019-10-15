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عمرو أديب يطالب بوجود شرطة لمواجهة سرقة المياه.. شاهد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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حمزة شعيب
طالب الإعلامى عمرو أديب، بضرورة وجود شرطة لمواجهة سرقة المياه، كما أكد ضرورة وجود حملات توعية لترشيد استهلاك المياه.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "لسنا فى فترة رفاهية ويجب المحاسبة على كل قطرة مية، لافتا إلى أن 50% من مياه الشرب يتم سرقته وما يتم تحصيله 50% فقط".

وأكمل: "أقل محطة مياه تستهلك مليارات ولابد من حملات توعية لمواجهة استخدام المياه العذبة فى غسيل السيارات، مردفا: "حالة الرفاهية المائية فى مصر يجب أن تنتهى".
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