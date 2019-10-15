استمرار احتفالات انتصارات أكتوبر بثقافة الجيزة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، وشهد قصر ثقافة الجيزة مسابقة في المعلومات العامة، بالإضافة إلى ورشتين فنون تشكيلية الأولى لتعليم الأطفال مبادئ الرسم باستخدام الألوان الخشب والثانية لعمل طبيعة صامتة باستخدام الألوان الفلومستر، بجانب ورشتين تدريبات الجمباز للأطفال، كما أقام قصر ثقافة البدرشين احتفالية بمناسبة أعياد نصر أكتوبر تضمنت كلمة للمخرج محمد نوير، تناول فيها كيف انتصر الجيش المصري على العدو وكيف نحافظ على أرض مصر، إلى جانب عرض لفرقة النيل للآلات الشعبية تضمنت عرض تنورة وتنورة مزدوجة، عزف على الطبلة، مع ورشة رسم علم مصر على وجه الأطفال.



نفّذت مكتبة السلام ورشتين فنون تشكيلية الأولى لعمل تجسيد لحرب أكتوبر باستخدام الألوان الخشب والثانية لعمل ورده باستخدام ورق الكانسون للاطفال، بينما عرضت مكتبة دور التربية فيلم وثائقي بعنوان "مسافر الي الشمال" للاطفال الي جانب ورشة تعليم العزف على آلة الكمان، كما أقام بيت ثقافة كرداسه ورشة خياطة وتفصيل لعمل وردة وتطريزها باستخدام القماش.



أقامت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان "معني كلمة وطن" تناولت تعريف مصطلح كلمة وطن وضرورة الحفاظ علي عنه وعن أرضة، بينما ناقشت مكتبة بولاق الدكرور كتاب "بطولات وراء الستار" للكاتبة منال نور الدين الذي يتناول إنتصارات أكتوبر، فلا تزال نتائج حرب أكتوبر 1973 تثبت أن هذه الحرب لم تكن حربا عادية، وأنما هى حرب تاريخية أثبتت فيها المخطط المصرى كفاءته وأكد فيها المنفذ المصرى براعته فى التنفيذ، كما عقد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "مقترحات النهوض بالاقتصاد المصري" وتضمنت تعريف مشكلة الاقتصاد المصري وكيفية علاجها.



عقدت مكتبة ساقية مكي حوار مع الرواد تناول أهم شخصيات حرب أكتوبر فمنهم الفريق أحمد إسماعيل والفريق سعد الشاذلي واللواء عبدالغني الجسمي واللواء مجدي فؤاد ذكري واللواء محمدعلي فهمي واللواء الطيار أحمد المنصوري وكثير من أبطال حرب أكتوبر وعلي رأسهم الجندي المصري والقائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، كما نظمت مكتبة منشأة البكاري ندوة بعنوان "قوة التحكم بالذات" تناولت مفهوم قوة التحكم بالذات أو قوة الإرادة وهو القدرة على قمع الاندفاعات من أجل تحقيق أهداف طويلة المدى وذلك يكون بالتخطيط الجيد وتجنب وإيضا اضطراب التحكم بالذات وأسبابه، ونظم قصر ثقافة العياط معرض رسوم الأطفال عن انتصارات حرب اكتوبر.