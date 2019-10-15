مرتضى منصور يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة تأجيل مباراة القمة 119 أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري.



قال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن تلك الأنباء غير صحيحة ولم يأت للزمالك أي إخطار رسمي بتأجيل المباراة ونحن على أتم الإستعداد للمباراة.



وأكد مرتضى منصور ان الأمن اذا رغب في تغيير موعد المباراة فان هذا سيكون عن طريق خطاب رسمي موجه للاتحاد المصري لكرة القدم.



وقال مرتضى منصور عن تأجيل القمة: " ليس لدي فكرة، لاعبو الزمالك يستعدون لخوض المباراة بشكل طبيعي، وسينتظم كافة اللاعبين في التدريبات ابتدءا من الغد".



وتابع: "وصل الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى القاهرة قادمين من تونس، وسينتظمان في التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلي".