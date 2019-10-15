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رياضة

هاشتاج تأجيل القمة مرفوض يتصدر تويتر.. ومغردون: البسوا الأحمر بيخافوا منه

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
مباراة القمة بين
مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #تأجيل_القمة_مرفوض بعد انباء عن الاتجاه لتأجيلها إلى أجل غير مسمي لدواع أمنية.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي :


‏لو المباراة أقيمت بدون جمهور يبقى ماتشهم الأفريقى اللى هيتلعب فى القاهرة هو كمان يكون بدون جمهور مرعوبين ليه كدا من جمهور الاهلى ‎#تاجيل_القمه_مرفوض


‏‎#تاجيل_القمه_مرفوض انا فاهم ان الاهلي كان بيطالب ب تأجيل مباريات قبل كده والزمالك رفض والزمالك نفس الحال، نفكر بعقل شويه ولازم اتحاد الكرة هو اللي يشوف حل للحورات دي، يا أهلاوي سيب الزمالك يأجل برحته وانت ياعم الزمالكاوي سيب الاهلي يأجل برحته هدو الموضوع.


‏‎#تاجيل_القمه_مرفوض
صراحه انا مش فاهم ليه عقليتنا في فهم كرة القدم وصلت للمرحله دي
انت ك اهلاوي مالك ومال التأجيل ولا ك زملكاوي برضو ياما الاهلي اتزنق وكان نفسه يتاجله اي مباراة والزمالك برضو وشوفنا تأثير الحوار دا علي الفرقتين.

‏‎#تاجيل_القمه_مرفوض
ممنوع التأجيل ممنوع ممنوع ممنوع وإدارة الأهلي لازم متسمحش بكدة


‏‎#تاجيل_القمه_مرفوض
مش عايزين غير الصح ‎@EFA

‏التاجيل مرفوض ‎#تاجيل_القمه_مرفوض

‏البسوا الاحمر بيخافوا منه..😎😎😉
‎#تاجيل_القمه_مرفوض

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