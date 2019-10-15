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فن

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:09 ص
دوللي شاهين
دوللي شاهين
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آيه عاطف
شاركت الفنانة دوللي شاهين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة قبل ذهابها إلى الجيم ارتدت خلالها كالعادة ملابس شديدة الأناقة والجرأة.

وتباينت آراء المتابعين على الصورة ما بين معجب بها وبجرأتها وأناقتها، وما بين مهاجم لها لتعدي حدود الجرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سبق أن ردت عليد دوللي شاهين أكثر من مرة، قائلة إن من لا يعجبه صورها فالأسهل ألا يتابعها عبر حساباتها.

من ناحية أخرى تواصل دوللي شاهين حاليا حصد نجاح أغنيتها الأخيرة "الحاجة داعيالك"، والتي تقول كلماتها: "انا البنت اللي تتباها قصاد الدنيا وياها ..انا اللي عليك تكون ساندة .. وتبقى بقلبها شايلاك .. مهو يعني تشيلني في النني ووقت الخوف تطمني .. مفيش في الدنيا دي واحدة تحبك زي مانا حباك .. ده اكيد الحاجة داعيالك .. اني اكون حظك وحلالك".
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