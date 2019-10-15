Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: مايك بنس يزور تركيا قريبا لوضع حد للعنف في سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:47 ص
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
Advertisements
أ ش أ
يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تركيا قريبا، لبحث إنهاء الغزو التركي لسوريا.

ونقلت صحيفة "ذا واشنطن إكزامنر" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، عن بنس قوله: إنه سوف يقود وفدا إلى تركيا قريبا، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وطالبه بالإنهاء الفوري للغزو التركي لسوريا.

وعقب إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية وعقوبات جديدة على تركيا، أشار بنس - في تصريحات صحفية من أمام البيت الأبيض ليلة أمس - إلى أن أردوغان بادر بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب على خلفية الاضطرابات المستمرة في شمال سوريا، وأوضح أن ترامب كان حازما في مطالبته بوقف إطلاق النار في سوريا.

ونوه بنس إلى أنه ترامب أخبر أردوغان، أن بلاده سوف تلعب دور الوساطة والتحكيم من أجل التوصل لاتفاق بين القوات في سوريا والجيش التركي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن ترامب أعطى له ولمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أوامر بالسفر إلى تركيا من أجل العمل على وضع حد للعنف الدائر في سوريا.

وتابع بنس أن أرودغان قدم لترامب التزاما قويا بعدم شن بلاده هجوما على مدينة "كوباني" السورية التي يسيطر عليها الأكراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يواصل عدوانه الغاشم على سوريا.. وقطر تدعم الغزو.. وإدانات وعقوبات تطال النظام التركي.. وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية.. وترامب يتجه لفرض عقوبات على أنقرة

الغزو التركي لسوريا ينذر بعودة داعش من جديد.. أمريكا تتجه لفرض عقوبات على أنقرة.. فرنسا تدرس الانسحاب من التحالف الدولي.. وغضب أوروبي من تحركات أردوغان

نائب الرئيس الأمريكي: ترامب طلب من أردوغان وضع حد للعملية العسكرية في سوريا

ترامب يفرض عقوبات على وزراء في حكومة أردوغان

للمرة الأولى.. ترامب وقائد قوات سوريا الديمقراطية يبحثان وقف الغزو التركي

أحدث حصيلة للغزو التركي على سوريا..قتلى بالمئات

ترشيحاتنا

يتجسس علينا..فيسبوك يظهر لنا أشخاصا قابلناهم في الحياة العادية

ضع الملح والليمون على أسنانك وشاهد ماذا يحدث

انتبه.. 5 أمراض مميته تسببها حشرة البق

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور

شاهد.. تركيا تستعين بدبابات مزودة بمنظومة حماية نشطة في عدوانها على سوريا

إطلاق nubia Z20 رسميًا بشاشة مزدوجة.. المواصفات والسعر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فن وإبداع.. ملتقى البرلس للرسم على المراكب والجدران.. صور

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور