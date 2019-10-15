تعرف على إجراءات تحرير محضر سب وقذف وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعى| خدمات

أولًا: كيفية إجراء عمل المحضر وما هي الجهة المختصة:





ثانيًا: كيفية تحرير المحضر:





ما الإجراءات التي تتم في مباحث الإنترنت؟





يعاني مجتمعنا من الكثير من الأمور التي نتعرض لها يوميًا، وأوقات تكون أمورا تسبب لنا أذى نفسيا ومعنويا، خصوصا بعد أن أصبح عالمنا الحالي مليئا بالتكولوجيا، والتى من الممكن أن تتعرض بسببها لبعض التهديدات، مثل السب والقذف والابتزاز من خلال هاتفك المحمول وما يحتويه من وسائل للتواصل الاجتماعي.فى هذا السياق، شرح محمد التهامى عبد الهادى، المحامى والخبير القانونى، الطرق والإجراءات القانونية التى تتخذها عند محاولة تهديدك أو سبك وقذفك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ومنها:إذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق "فيس بوك" يتم تحرير محضر عن طريق مباحث الإنترنت، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تم السب عن طريق تطبيق "واتس آب" مرة أخرى عن ذات الشخص يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق، وهوا الرقم الذي تم قيده سابقًا على هذا المحضر.أما إذا تم السب عن طريق تطبيق "واتس آب" بدون تطبيق "فيس بوك"، فيتم تحرير المحضر في مباحث الاتصالات فقط، وهي الجهة المختصة الوحيدة بهذا الشأن.يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص، وفي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بما نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، ولأن هذا الأمر خطير جدا سنذكر حكم محكمة النقض في هذا الأمر والتي قضت بأن "المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥ و٢٧٤ و٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٣ و٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..."، "الطعن رقم١٦١٨ لسنة ٥٣ ق جلسة ٩/١١/١٩٨٣ س٣٤، ص٩٢٧".يتم تحرير محضر بعد أن يتم الذهاب إلى مباحث الإنترنت مع صورة من التوكيل الخاص وصورة من كارنيه المحامي وصورة "سكرين شوت" لما تم من سب أو قذف متضرر منه، ويتم تحرير المحضر عن طريق ضابط الشرطة المختص ويتم إعطاؤك رقم السؤال عن: "هل تم إيداع تقرير فحص فني في المحضر المحرر من قبل المجني عليه أم يتم الانتظار إلى حين إيداعه؟"، وإذا تم إيداع هذا التقرير يتم إيصال المحضر إلى قسم الشرطة المختص لقيد المحضر بدلًا من رقم أحوال إلى رقم جنح مثل أي محضر تم تحريره ويتم إيصاله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويتم العرض على وكيل النيابة المختص ويتم تحديد ميعاد جلسة له، وهنا لابد وأن يتم التركيز جيدا من المحامي بين ما إذا كان القيد والوصف على المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات أم أنه تم قيده ووصفه طبقا لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية.