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حوادث

الداخلية توجه قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية حلابة في بقليوب.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:07 م
قوافل الداخلية الطبية
قوافل الداخلية الطبية
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مصطفى الرماح
وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وأجرى القائمون على القافلة الكشف الطبى على عدد من أهالى القرية وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما يأتي أيصا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والمجتمعية، تأكيدًا لدعم جسور الثقة مع مختلف طوائف الشعب كأحد ركائز الشرطة المجتمعية لاسيما من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية حلابة في بقليوب.. صور
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية حلابة في بقليوب.. صور
الداخلية توجه قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالي قرية حلابة في بقليوب.. صور
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