سبب غياب عمرو السولية عن المبارة الودية بين الأهلي والإعلاميين

فضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم الدفع بعمرو السولية، في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس على ملعب التتش، والتي انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، وذلك لعدم المجازفة باللاعب العائد من الإصابة والذي شارك أمس الأول فقط في المران الجماعي.



واكتفى الجهاز الفني، بتنفيذ السولية، لبرنامج بدني أمس تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، حيث خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي تدريبات منفردة على مدار ساعة لتجهيزه بدنيا.



وسبق أن أعلن الجهاز الفني والطبي جاهزية عمرو السولية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.

