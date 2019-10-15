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رياضة

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:39 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، عن مصير إقامة مباراة القمة رقم 119 بين الأهلى والزمالك، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اقتراحا للجهات الأمنية، من أجل إنقاذ الموقف في أزمة تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": حتى الآن القمة رقم 119 بين قطبي الكرة المصرية فى موعدها يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية قيد انتظار القرار النهائى من الجهات الأمنية سواء بإقامة اللقاء أو تأجيله لدواع أمنية.

وأشارت الدكتورة سحر عبد الحق إلى أنه تم طرح مقترح من جانب الجبلاية حول أزمة تأجيل المباراة، وإرباك جدول الدوري المحلي، موضحة أن اتحاد الكرة ينتظر الرد النهائى من جانب مسئولى الأمن.
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