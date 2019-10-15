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مرأة

بـ عباءة خليجية.. شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة شيرى عادل ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة.

وأطلت شيرى عادل بعباءة طويلة ونصف كم باللون الأزرق الغامق ومطرزة باللون الفضى والأزرق، وحملت بورتفيه باللون الفضى والأزرق، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ.

وتركت شعرها الذهبى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال إطلالتها.
بـ عباءة خليجية.. شيرى عادل تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة
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