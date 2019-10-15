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رياضة

محمد النني يوجه رسالة لـ أوزيل.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:48 م
محمد النني
محمد النني
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ياسمين تيسير
وجه محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي المعار لفريق بشكتاش التركي، رسالة تهنئة لـ مسعود أوزيل لاعب فريق أرسنال، بمناسبة عيد ميلاده اليوم، الثلاثاء.

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور تجمعه بـ صديقه أوزيل وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد أخي مسعود أوزيل".

يحتل بشكتاش المركز الـ 12 فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 8 نقاط حصدها من 7 مباريات.

وتعاقد نادى بشكتاش التركى مع محمد الننى، لاعب وسط منتخب مصر قادمًا من نادى أرسنال الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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