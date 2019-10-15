Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

20 لاعبًا في معسكر المصري بالعين السخنة استعدادًا لمباراة المقاصة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:26 م
معسكر المصري بالعين
معسكر المصري بالعين السخنة
Advertisements
محمد الغزاوى
أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم الثلاثاء بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة.

يأتى ذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة المختارة عشرين لاعبًا هم:
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح، أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، بهاء مجدي ، كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ، عمر كمال ، حسن علي ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، عماد فتحي ، مفتاح طقطق ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، أيمن ندا ، الناشئ زياد فرج.
Advertisements

ترشيحاتنا

عمرو دياب وقف لتحيتها.. تصرف راق من شاروخان لحظة تكريم رجاء الجداوى فى الرياض

قرار مفاجئ من ميتشو بشأن فريق الزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة

بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور