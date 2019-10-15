كيف تخطى اتحاد الكرة أزمة مباراة القمة.. تفاصيل

كما يحدث كل عام بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك أزمات عديدة تشعل المنافسة أكثر وأكثر خلال فترة بطولة الدوري الممتاز، وجاءت الأزمة في الوقت الحالي حول تأجيل المباراة القادمة المقرر إقامتها بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.



وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والزمالك يوم 19 من الشهر الجاري الذي يوافق يوم السبت القادم على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



- موقف الأهلي من إقامة المباراة

لم يعترض النادي الأهلي على إقامة المباراة في موعدها المحدد، ولم يكن هناك أي أزمة تتعارض مع موعد اقامة المباراة مع مباريات منتخب مصر، أو مباريات البطولة الأفريقية.



وصرح مجلس إدارة الأهلي اليوم الثلاثاء 15-10-2019، أنه لا يمانع إقامة المباراة أو نقلها إلى ملعب استاد برج العرب كما تطلع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم.



- موقف الزمالك من نقل المباراة إلى برج العرب

اعترض مجلس إدارة الزمالك في بداية الأمر وطالب بتأجيل المباراة، ولكن قوبل الطلب من ناحية الاتحاد المصري لكرة القدم بالرفض، فلم يعترض الزمالك ووافق على إقامة المباراة في وقتها المحدد.



ومن بعدها لم يعترض الزمالك مرة أخرى واستمر في تجهيز لاعبيه لخوض المباراة الأهم في بطولة الدوري الممتاز، وبعد عودة لاعبيه المنضمين الى منتخب مصر استمر في تجهيز البعض ومنح البعض الآخر راحة للحفاظ عليه.



- اتحاد الكرة ينظر في أمر مباراة القمة 119

أصدر اتحاد الكرة قرارًا بنقل مباراة الزمالك والأهلي في القمة 119، من ملعب استاد القاهرة كما كان مقرر لها أن تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وجاء ذلك بناء على رغبة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية القائمة بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم أصدر الاتحاد قرارا جديدا بعدم التأجيل.



- قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص قمة الأهلي والزمالك

بدأ مسئولو اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في دراسة كيفية تخطي عقبة مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.



ويدرس مسئولو اتحادة الكرة المصري إقامة مباراة القمة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسة نادي الزمالك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بتواجد جماهير من كلا الفريقين بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.



وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري للعبة أن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أي خطابات رسمية من الجهات الأمنية، بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

