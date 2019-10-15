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رياضة

تصفيات مونديال 2022 .. البحرين تهزم إيران.. والأردن يقسو على نيبال بثلاثية نظيفة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق المنتخب البحريني الفوز علي ضيفه إيران بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بالمجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع محمد الحردان لصالح منتخب بلاده البحريني، في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء. 

وفي نفس الدور فاز منتخب قطر علي نظيره المنتخب العماني، في المباراة التي أقيمت، على ملعب "الجنوب" بالوكرة.

ونجح المنتخب الأردني من تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب نيبال، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "عمان" الدولي.

وارتفع رصيد المنتخب الأردني إلى 7 نقاط في المركز الثاني.
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