تحية العلم.. برلماني يطالب بترسيخ مبادئ الانتماء في المدارس

طالب حسن السيد عضو مجلس النواب، بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها الرقابي في التفتيش على المدارس الحكومية والخاصة لبيان مستوي أداء المدرسين في العمل والتأكيد على تنفيذ النشاطات المدرسية الأخرى مثل تحية العلم.



أضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك مدارس حكومية وخاصة لا تقوم بتحية العلم كل صباح. لافتًا إلى أن هذا النشاط يقوي الحالة الانتمائية بين الطلاب والوطن، ويعطي لهم الفخر والحماسة لكي يكونوا عظماء في المستقبل.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ينبغي أن تقوم الوزارة بتكثيف جهودها أيضا لبيان وجود أفكار متطرفة لدى بعض الاساتذة والتأكد أيضا من عدم وجود مدارس تقوم بنشر الأفكار المضللة الهدامة بين الطلاب.



يأتي ذلك بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدرسة السورية في مدينة 6 من أكتوبر، المتهمة بتعليم الأطفال أفكارًا متطرفة، ليست تابعة للوزارة.



وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومعلومات عن ما يبدو أنها مدرسة سورية، في مدينة السادس من أكتوبر، وقالوا إنها تعلم الأطفال أفكارًا متطرفة.



وأضاف شوقي، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، أن الوزارة سارعت بالتحقق من الأمر، موضحًا أن هذه "المدرسة" لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من قريب أو بعيد، كما أنها "ليست مدرسة" ولكنها مركز للدروس الخصوصية.



ولفت إلى أن المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية، سيغلقون هذا المكان، لكونه مخالفا لقوانين الدولة المصرية، مضيفًا أنه ينتظر تقريرًا مفصلًا من المديرية عن هذا الموضوع للوقوف على كافة تفاصيله، وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.

