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رياضة

رسميًا .. ريال مدريد يكشف حجم إصابة لوكا مودريتش

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:57 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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أحمد هاني
أعلن نادى ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي حجم إصابة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، التي لاحت به خلال مباراة كرواتيا أمام ويلز في تصفيات يورو 2020.

وجاء بيان ريال مدريد عبر موقعه الرسمى علي "الإنترنت": "بعد الاختبارات الطبية التى أجريت اليوم، تم تشخيص إصابة لوكا مودريتش من قبل عيادة ريال مدريد بكدمة فى عضلات الفخذ اليمنى".

وخرج نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الكرواتى لوكا مودريتش إثر الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية المباراة، بينما أصيب جاريث بيل نجم الملكي ومنتخب ويلز وتحامل على نفسه ورفض الخروج من أرض الملعب.

يذكر أن مباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ستقام يوم السبت الموافق 26 أكتوبر في الواحدة ظهرًا على ملعب الكامب نو.
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