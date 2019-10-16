لمسة وفاء.. طلاب يزورون قبر معلمهم ويحيون ذكراه السنوية.. شاهد

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مجموعة من طلاب معهد ديني بمحافظة القليوبية يزورون قبر معلمهم ويحيون ذكراه السنوية، مضيفا:" هذه لمسة وفاء، ولقطة تكرس قيم مفقودة وتعيد قيمة المعلم وعلاقته بالتلاميذ مرة اخرى".



ومن جانبه قال عماد أحمد الحوفي والد الطالبة رودينا أحدى طالبات المعهد الديني بالقليوبية، في مداخلة هاتفية مع برنامج " كل يوم " المذاع عبر قناة " اون إي"، :" إننا نحيي ذكرى المرحوم عبد الناصر رشدي، ومر عام على رحيله والطلبة يزورونه باستمرار".



وتابع عماد الحوفي:" المعلم توفى داخل الفصل أثناء قيامه بالشرح للطلاب، وكان المعلم مثال لكل المعلمين الشرفاء وقرية طنط الجزيرة تكن له كل الاحترام والتقدير، ونطالب بإطلاق اسم الأستاذ الراحل عبد الناصر على المعهد الديني".

