اخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب تعتزل السوشيال ميديا.. مقارنة ياسمين صبري بـ سيد معوض.. حقيقة وفاة كاظم الساهر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزالها للسوشيال ميديا وغلق جميع حساباتها الفترة المقبلة بسبب هجوم بعض متابعيها عليها خلال تضامنها مع الشعب اللبناني.





ونشرت شيرين فيديو عبر إنستجرام قالت فيه "أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني".







تداولت عدد من صفحات مواقع التواصل، خلال الساعات المنقضية، أخبارا تفيد بتعرض المطرب العراقى كاظم الساهر إلى حادث سير فى إحدى الدول الأوروبية.

ونشرت تلك الصفحات - غير الموثقة - أخبار تفيد بأن حالته الصحية غير مستقرة، ثم ادعوا وفاته، بعد هذا الحادث.

وعلم "صدى البلد"، من مصادر خاصة كذب تلك الادعاءات التى تروجها هذه الصفحات.



بسبب صورة مثيرة.. مقارنة بين ياسمين صبرى وسيد معوض نشرت النجمة ياسمين صبرى صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور الشهير انستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة فورمال أنيقة كشفت قوامها الرشيق، وارتدت فستانا رماديا بسيطا مع جاكيت كلاسيكي وحذاء أبيض بكعب عال.

نقاد يقيمون الفيلم المثير للجدل .. الجوكر يحقق نصف مليار ومتطلبات بمنعه



تمكن فيلم الجوكر من تحقيق إيرادات تخطت حاجز 500 مليون دولار، مع نجاح الكبير فى دور العرض السينمائية حول العالم ، الا ان هناك العديد من المتطلبات بمنع العمل بعدما راى البعض ان العمل يحرض على العنف .