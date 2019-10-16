النساء الأكثر حظًا من الرجال.. لهذا السبب

تصيب الأمراض الرجال والنساء على حد سواء باختلافات طفيفة في الأعراض، ولكن في العلاج قد تكون النساء أكثر حظًا من الرجال أو العكس، في الشفاء من الأمراض .





فقد كشفت دراسة جديدة أن النساء اللائي يعانين من أزمات قلبية فرصة شفائهن أكبر، حيث تتقبل أجسادهن العلاج أكثر من الرجال، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية.





حيث اكتشف باحثون من جامعة إدنبرة كيف استجاب 48000 شخص لاستخدام اختبارات دم التروبونين عالية الحساسية ، والتي تم معايرتها بشكل مختلف للنساء والرجال.





وتم التوصل إلى أن النساء المريضات اللائي يعانين من نوبة قلبية أو إصابة من المرجح أن يحصلن على العلاج المناسب، على عكس الرجال.



