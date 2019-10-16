حبس سائق انتحل صفة ضابط شرطة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة بحبس، سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه، لاتهامه بانتحال صفة شرطي بالأمن الوطني، والحصول على ألف جنيه من مواطن مقابل إنهاء إجراءات تراخيصه بمرور عين الصيرة.





البداية تمكن ضباط قسم مباحث المرور بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط سائق بشركة لصيانة السيارات حال تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بمصر القديمة لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني.





وبتفتيشه عثر بحوزته علي جهاز لاسلكي وذلك أثناء قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لمواطن مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة.





وبعرض المتهم على اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة قرر بارتكاب الواقعة، واقر بقيامه بإيهام المترددين علي الوحدة بأنه من رجال الشرطة وقدرته علي إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات.



