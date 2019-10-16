هاني رمزي يكشف سبب عدم ضم أجيري لـ كهربا في المنتخب.. فيديو

قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إن خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان يستعد للمباريات بشكل جيد ومعه مساعدين على أعلى مستوى.





وأضاف «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للمنتخب اختار عددا كبيرا من المدافعين في أمم افريقيا وجاء ذلك على حساب وسط الملعب والهجوم، مشيرًا إلى أن 90% من الاختيارات كانت بإرادة أجيري الكاملة دون تدخل لأحد.





وأوضح أنه وضع عبدالله جمعة ورجب بكار والمحمدي وأيمن أشرف على الأطراف في قائمة المنتخب بكأس الأمم، مؤكدًا أن حسام البدري كان قد أبلغه بقدرة رجب بكار على المشاركة مع المنتخب في أمم أفريقيا .



