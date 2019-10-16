دور المرأة في حرب أكتوبر بـ ثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من اﻷنشطة بمواقع فرع ثقافة قنا، حيث نظم بيت ثقافة نقادة مدرسة نقادة الثانوية بنات ندوة بعنوان "دور المدرسة والأسرة فى مواجهة ظاهرة التنمر" وعرف الشاعر دسوقى الخطارى عضو اتحاد كتاب مصر التنمر بأنه الإفراط في استخدام القوة لمصلحة شخصية، وذلك السلوك العدواني المتكرر من شخص أو عدة أشخاص ظاهرة نفسية تحتاج لعلاج نفسي داخل الأسرة والمدرسة، والسيطرة على الخصم لاكتساب أكبر من مصلحة شخصية، وسمى التنمر بهذا الاسم نسبه لوحشية حيوان النمر ولأنه من الفصيلة القططية لانها فصيلة خديعة تحب الخيانة والتربص .





عقدت مكتبة الشباب بقفط محاضرة بعنوان "دور المرأة فى حرب أكتوبر" وتحدثت سعاد محارب دنقل، عن دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر وأوضحت انها تشارك من خلال التنظيم والجمعيات النسائية فى خدمة الجرحى والمصابين بتطوعها بالخدمة الطبية لهم، وصبرها واحتمالها فى تحمل المسؤلية وتم عرض مجموعة من الأفلام السينمائية بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيد حيث تم عرض فيلم "المحارب - مسافر الى الشمال مسافر الى الجنوب" وتحدثت اﻷفلام عن معاناة الجندى المصرى وتحقيقه للنصر بالصبر والاحتمال.



