مرفعوش عليا سماعة تليفون أخس بجد.. ريهام سعيد توجه رسالة لـ زملائها

وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة عتاب لزملائها، عبر حسابها على "انستجرام"، بعد تعرضها لأزمة كبيرة إثر تصريحاتها الاخيرة عن مرضى السمنة".ونشرت ريهام سعيد صورة مكتوب عليها "لما حد يظلمك ويأكل حقك افتكر الاية دى (ولاتحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار).وعلقت ريهام سعيد على الصورة: "كيمة ناس وحشة رهيبة وفيه زملاء كنت فاكراهم صحابي اوى مرفعوش عليا سماعة تليفون. اخس بجد اخس. على فكرة رضوى الشربينى انتى جدعة وربنا هيكرمك كمان وكمان ".جدير بالذكر أن الإعلامية ريهام سعيد تحدثت عن مرضى السمنة فى حلقة برنامجها صبايا بشكل سيئ؛ مما جعل المجلس القومى للمرأة يقدم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام الذى حقق بدوره فى هذه الواقعه، وتم إيقاف برنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة الحياة مع إيقافها لمدة عام عن الظهور على وسائل الإعلام.وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها مجالي الإعلام والتمثيل ، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.