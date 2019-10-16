بعد إثارتها للجدل.. معلومات لا تعرفها عن ابنة رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة لها برفقة ابنتها ملك عوض، وذلك خلال حضورهما عرض أزياء المصمم السورى أيمن لحموني، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى داخل القاهرة لعرض مجموعته الجديدة لصيف وخريف 2020.



خطفت الأنظار ابنة رانيا فريد شوقي في أول ظهور لها بسبب التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



صدى البلد رصدت معلومات لا تعرفها عن ملك عوض.



ملك عوض، ابنه عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض.



تعمل ملك في عالم عروض الأزياء كموديل لإحدى المجلات.



حققت شهرة واسعة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيتابعها أكثر من 50 ألف متابع.



ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

