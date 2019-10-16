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أخبار العالم

شعروا بغدر امريكا.. اتفاق الأكراد مع الحكومة السورية بدأ قبل عام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
الأكراد في سوريا
الأكراد في سوريا
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شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن موقف الأكراد الأخير وتحالفهم مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، وتخليها عن دعمهم.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأكراد كانوا يخشون منذ فترة أن تتخلى الولايات المتحدة عنهم، لذلك بدأوا محادثات مع الحكومتين السورية والروسية، قبل عام، للانضمام إليهم والتحالف معهم.

وأضافت الصحيفة، أن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، حذر، في وقت سابق، الأكراد من أن الأمريكيين سيتخلون عنهم، لذلك عندما أعلن ترامب، عن سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، لبدء تركيا شن هجماتها، كان الأكراد يعلمون بالضبط إلى أين يتجهون في إشارة إلى تحالفهما مع الحكومتين السورية والروسية.

وأعلنت القوات الكردية، إبرام صفقة مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في خضم تحركات القوات التركية في عمق الأراضي السورية وإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامره بسحب الجيش الأمريكي من شمال سوريا.

وكانت الإدارة الذاتية للمناطق ذات الغالبية الكردية شمالي سوريا، أوضحت أن حكومة الرئيس بشار الأسد وافقت على إرسال جيشها إلى الحدود الشمالية، لوقف الهجوم التركي في سوريا.
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