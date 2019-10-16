الجيش السوري والقوات الكردية يقاتلان الفصائل الموالية لتركيا‎

اندلعت اشتباكات اليوم الأربعاء بين الجيش السوري والقوات الكردية من جهة والفصائل المقاتلة الموالية لتركيا من جهة أخرى في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة هجومًا على حدودها منذ أسبوع ضد مناطق الأكراد، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وكانت القوات الكردية دعت الجيش إلى الانتشار في مناطق واقعة في الشمال السوري، منها منبج وعين عيسى، للتصدي لهجوم عسكري تشنّه أنقرة ضد مناطقهم.



وسيطر الجيش التركي وحلفاؤه من الفصائل المقاتلة، منذ شن هجومهم قبل أسبوع، على مساحة من الشريط الحدودي تمتد لنحو 120 كيلومترًا.



واندلعت الأربعاء،اشتباكات عنيفة شمال شرق عين عيسى بين القوات النظامية والكردية ضد الفصائل الموالية لتركيا، حسب المرصد.



وأوضح المرصد ان المعارك تدور بالقرب من الطريق الدولي، في المناطق الفاصلة بين مناطق القوات الكردية والمناطق التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لأنقرة أخيرًا.



وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف يضم فصائل كردية وعربية، والنظام يقاتلان معًا ضد الفصائل.