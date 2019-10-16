العقل السليم فى الجسم السليم.. الجمهور يتغزل فى مى سليم بالجيم

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وظهرت مى سليم فى الصورة داخل الجيم ، معلقة : الرياضة من اهم حاجات في يومك مين بيعمل كدة ؟ " .



وظهرت مى سليم بتوب هاف ستومك باللون الأورنج يبرز رشاقتها، وبنطلون رياضى باللون الأسود الذى يبرز رشاقتها، وقفزات رياضية



وقامت برفع شعرها على طريقة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية للعيون واللون الأسود للرموش، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.



وجاءت التعليقات على الصورة قائلة : " وقالوا العقل السليم في الجسم السليم " _ " فعلا اهم حاجه " .

